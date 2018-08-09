Где не будет света в Оренбурге 10 августа?

10 августа в Оренбурге с 10.00 до 17.00 часов отключат электроэнергию по улицам: Дружбы (№ 3/3), Канавной (№ 1-23), Путейной (№ 2, 4, 1-13), Онежской (№ 2-6), Шоссейной (№ 4-10), Монтажников (№ 34), Пойменной (№ 59-91, 96-102), Запорожской (№ 75-105), Енисейской (№ 61-69, 74, 76), Красногорской, 1-ый Ряд (№ 56-70), пер. Балтийскому (№ 1-15а), Бр. Башиловых (№ 23, 25, 29), Украинской (№ 39-73а, 52а-82), Широкой (№ 11-25, 16-64), 1-ой Житомирской (№ 1-23, 2-22), Приуральской (№ 1-13, 12-16), Вишневой (№ 3-13), Проточной (№ 4-14), Березка, Луганской, Витебской, Овражной (№ 12), Зеленой (№ 5), Спецстройцев (№ 42-50, 1-10), Луганской (№ 1-9, 2-10).

Также с 09.00 до 20.00 часов не будет света в с. Н. Павловка, с. П. Покровка, с. Архангеловка, п. Ленина, п. Чкалов.

Номера аварийной службы — 56-83-38;

«Горячая линия» — 98-48-48