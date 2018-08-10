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Где не будет света в Оренбурге 13 августа?
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Где не будет света в Оренбурге 13 августа? 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
13 августа в Оренбурге с 09.00 до 17.00 часов отключат электроэнергию по улицам: 1-ый Ряд (№ 56-70), пер. Балтийскому (№ 1-15а), Бр. Башиловых (№ 23, 25, 29), Транспортной (№ 12/1), Пр. Дзержинского (№ 14/1 корпус № 2), Ткачева (№ 87), Украинской (№ 52-82, 39-73), Томилинской (№ 237, 239, 241, 242а, 245 249, 238 233, 235 237), Абдрашитова (№ 230, 232, 235, 237, 240, 234, 242, 238, 236, 257, 261, 259), Планерной (№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а,7), Леушинской (№ 56).
Также света не будет с 10.00 до 17.00 часов будут произведены плановые отключения электроэнергии в с. П. Покровка.
Номера аварийной службы — 56-83-38;
«Горячая линия» — 98-48-48
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