Источник: начало тренировок космонавтов из ОАЭ к полету на МКС отложили

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости . Два кандидата из ОАЭ на полет на Международную космическую станцию (МКС) приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звёздном городке ближе к середине сентября, а не в августе, как планировалось ранее, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"На неделю продлен последний этап отбора кандидатов на полет, который заключается в тренировках на тренажёрах в Центре подготовки космонавтов. Отбор будет завершен в конце августа, после чего кандидаты отправятся в ОАЭ. Там пройдет окончательный выбор двух кандидатов — основного и дублирующего, а также их представление на национальном уровне", — рассказал собеседник агентства.

После этого кандидаты прибудут в Россию для прохождения полугодовой подготовки к полету, который состоится в апреле 2018 года.

Ранее Роскосмос сообщал, что делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями.

Полет первого космонавта ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около 10 суток. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12».

Кроме того, как рассказал источник РИА Новости, далее Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на МКС на российских кораблях «Союз» после 2020 года.

По его словам, достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных «Союзах».