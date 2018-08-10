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«Самый добрый» российский космонавт на МКС очаровал пользователей со всего мира
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«Самый добрый» российский космонавт на МКС очаровал пользователей со всего мира 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit под ником theinternetftw обнаружил на YouTube блог российского космонавта Олега Артемьева, который записывает ролики о своей жизни на МКС.
«Есть российский космонавт по имени Олег, который размещает видео с МКС на своем личном канале на Youtube. Но об этом никто не знает. Его последнее видео, сделанное 5 часов назад, собрало 17 просмотров», — отметил автор поста.
Он также отобрал несколько роликов, которые, на его взгляд, достойны внимания.
В комментариях один из пользователей, понимающих русскую речь, объяснил остальным, что Олег называет каждого человека, которого встречает на МКС, «лучшим человеком на станции». «Это замечательно, я хочу, чтобы у меня был друг-космонавт по имени Олег», — написал один из юзеров. «Олег всем наврал. На самом деле это он — лучший человек на станции», — написал еще один пользователь.
Другие признались, что ролик Артемьева, в котором он проводит экскурсию по станции, — лучшая демонстрация того, как выглядит и функционирует МКС изнутри. Многие принялись делиться деталями из жизни Артемьева и назвали его «самым добрым космонавтом».
Пост менее чем за сутки собрал более 83 тысяч одобрений и более 1,5 тысячи комментариев. Видео космонавта под названием «Самый длинный маршрут на МКС» собрало уже 234 тысячи просмотров. Другие ролики собирают по несколько тысяч просмотров.
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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