Ещё
Нереальное мастерство: как хрупкие девушки управляются с армейскими КамАЗами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нереальное мастерство: как хрупкие девушки управляются с армейскими КамАЗами 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вы когда-нибудь видели девушек, которые водят КамАЗ? А девушек, которые водят военные КамАЗы с прицепами, а также умеют преодолевать экстремальные препятствия? Вот и мы нет. Минобороны выложило в своем официальном блоге видео, которое компенсирует это упущение.
На ролике тренируется коллектив женской команды водителей, участвующей в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники-2018». Они управляют автомобилями КамАЗ-4350", «КамАЗ-5350», "КамАЗ-65225" и внедорожником УАЗ «Патриот». В списке упражнений, которые они выполняют — скоростная езда, упражнения на маневрирование в тесном пространстве, преодоление внедорожных участков и водных преград.
Особенно впечатляет сочетание того, как худая рука с маникюром и ногтями розового цвета с неожиданной силой переключают скорости. Как выразился один из пользователей сети, пойду-ка я борщ сварю.
Авторамблер: последние новости
Смолова наказали за бегство после ДТП Футболист сборной России попал в аварию Самая быстрая женщина в мире
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисты сборной Украины отказались жить в «Москве»158
Бойца ММА зарезали в ночном клубе10
«Нужен психиатр»: что происходит со звездными фигуристками15
«Я иду за тобой»2
Тарханов готов возглавить московский «Спартак»
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:42
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Баскетбол
04:47
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
Фигурное катание Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Прочее
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
Беспредельщики. Греки нападают на русских, а УЕФА всё равно
Футбол Статьи
10:48
«Реал» нашел замену лучшему футболисту ЧМ-2018
Футбол
00:25
«И без головы бы сыграл»: какая болезнь преследует «Спартак»
Футбол Статьи
01:43
«Спартак» спас российских журналистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение