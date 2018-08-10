Нереальное мастерство: как хрупкие девушки управляются с армейскими КамАЗами

Вы когда-нибудь видели девушек, которые водят КамАЗ? А девушек, которые водят военные КамАЗы с прицепами, а также умеют преодолевать экстремальные препятствия? Вот и мы нет. Минобороны выложило в своем официальном блоге видео, которое компенсирует это упущение.

На ролике тренируется коллектив женской команды водителей, участвующей в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники-2018». Они управляют автомобилями КамАЗ-4350", «КамАЗ-5350», "КамАЗ-65225" и внедорожником УАЗ «Патриот». В списке упражнений, которые они выполняют — скоростная езда, упражнения на маневрирование в тесном пространстве, преодоление внедорожных участков и водных преград.

Особенно впечатляет сочетание того, как худая рука с маникюром и ногтями розового цвета с неожиданной силой переключают скорости. Как выразился один из пользователей сети, пойду-ка я борщ сварю.