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Боевая авиация бьет по земле: кадры финала конкурса «Авиадартс»
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Боевая авиация бьет по земле: кадры финала конкурса «Авиадартс» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На финальном этапе соревнований «Авиадартс» экипажи боевых самолетов и вертолетов наносили удары по наземным целям.
Уничтожение условного противника велось с пушечного вооружения, неуправляемых бомб и ракет.
Всего было использовано более 10 авиабомб массой 250 килограмм, более 100 неуправляемых ракет и свыше 500 снарядов для авиационной пушки.
Личный состав военно-транспортной авиации провели десантирование грузов массой свыше 5 тонн на точность приземления.
Также пилоты выполнили такие элементы соревнований как воздушная разведка, техника пилотирования, навигация и боевое применение.
Итоги конкурса будут подведены во время церемонии закрытия АрМИ-2018.
В соревнованиях принимали участие 60 экипажей из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
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