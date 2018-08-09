Боевая авиация бьет по земле: кадры финала конкурса «Авиадартс»

На финальном этапе соревнований «Авиадартс» экипажи боевых самолетов и вертолетов наносили удары по наземным целям.

Уничтожение условного противника велось с пушечного вооружения, неуправляемых бомб и ракет.

Всего было использовано более 10 авиабомб массой 250 килограмм, более 100 неуправляемых ракет и свыше 500 снарядов для авиационной пушки.

Личный состав военно-транспортной авиации провели десантирование грузов массой свыше 5 тонн на точность приземления.

Также пилоты выполнили такие элементы соревнований как воздушная разведка, техника пилотирования, навигация и боевое применение.

Итоги конкурса будут подведены во время церемонии закрытия АрМИ-2018.

В соревнованиях принимали участие 60 экипажей из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.