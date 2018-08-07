Правила упрощенного получения гражданства РФ предлагают изменить

Полномочия составлять списки иностранцев, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке, предлагают возложить на президента РФ. Законопроект кабмина на эту тему внесен в Госдуму

Реализация инициативы позволит принять в гражданство РФ соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, пояснили в правительстве. Речь о тех странах, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима.

Кроме того, иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, «подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации».

Разработчики оценили эту меру как необходимую в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в условиях возрастающей террористической угрозы.