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Правила упрощенного получения гражданства РФ предлагают изменить
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Правила упрощенного получения гражданства РФ предлагают изменить 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Полномочия составлять списки иностранцев, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке, предлагают возложить на президента РФ. Законопроект кабмина на эту тему внесен в Госдуму.
Реализация инициативы позволит принять в гражданство РФ соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, пояснили в правительстве. Речь о тех странах, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима.
Кроме того, иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, «подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации».
Разработчики оценили эту меру как необходимую в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в условиях возрастающей террористической угрозы.
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