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Иркутск признали лучшим в Сибири по качеству городской среды
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Иркутск признали лучшим в Сибири по качеству городской среды 

АиФ Иркутск 12 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутск признали лучшим областным центром Сибирского федерального округа по качеству городской среды. Таковы итоги исследования «Индекс городов», которое провели Минстрой России и портал Дом.рф (бывший АИЖК). Авторы рейтинга оценили больше тысячи крупных и малых городов страны по таким параметрам, как доля аварийного жилья, разнообразие жилой застройки, качество и загруженность дорог, доступность парков, количество услуг для горожан в зелёных зонах, концентрация объектов культурного наследия и другим.
Иркутск набрал 171 балл из 300 возможных, состояние городской среды в столице Приангарья эксперты назвали удовлетворительным. Примечательно, что в других региональных центрах Сибири качество среды авторы рейтинга оценивали как плохое. Так, Красноярск набрал 131 балл, Новосибирск — 141, Барнаул — 140, Улан-Удэ — 131, ближе всего по числу баллов к Иркутску оказались Томск (155) и Кемерово (154).
Кроме Иркутска в исследование попал ещё 21 город Приангарья, в том числе Братск, Шелехов, Тайшет, Нижнеудинск, Бодайбо. Везде состояние городской среды оценили как плохое. Один из населённых пунктов — Усть-Кут — вошёл в список антилидеров рейтинга, набрав 94 балла, меньше — только у города Борзя в Забайкальском крае.
Жительница Усть-Кута Екатерина в беседе с корреспондентом «АиФ-Иркутск» отметила, что «в городе действительно не хватает порядка», однако уточнила, что исследование, в котором оценивают всего 1100 городов России, «сложно назвать объективным».
Своё мнение в беседе с корреспондентом издания высказал и глава Усть-Кута Александр Душин, он также посчитал итоги исследования недостаточно объективными.
«Безусловно, проблемы есть, и местные власти над ними работают, подключая молодежные отряды, регулярно организуя городские субботники, проводя работу с управляющими компаниями по уборке свалок. Наш город успешно и участвует в проекте «Комфортная среда». Так, в 2019 году начнется благоустройство пешеходной зоны в центре города и площади у центрального стадиона», — рассказал корреспонденту «АиФ-Иркутск» Александр Душин.
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