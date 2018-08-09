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В Подмосковье за месяц задержали более 260 человек за выброс мусора в неустановленных местах
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В Подмосковье за месяц задержали более 260 человек за выброс мусора в неустановленных местах 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области за месяц задержали более 260 человек за выброс мусора в неустановленных местах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.
Как заявили в пресс-службе Госадмтехнадзора, это произошло в рамках спецоперации «Засада».
«Задерживаются лица, которые пытаются сбросить мусор в неположенных местах. Всего по Подмосковью за прошедший месяц у нас проведено 342 засады», — рассказала начальник областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
Она уточнила, что спецопераацию проводят совместно с инспекторами ГИБДД.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе почти 40 млн рублей направят на рекультивацию трёх свалок.
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