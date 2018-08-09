В Подмосковье за месяц задержали более 260 человек за выброс мусора в неустановленных местах

В Московской области за месяц задержали более 260 человек за выброс мусора в неустановленных местах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Как заявили в пресс-службе Госадмтехнадзора, это произошло в рамках спецоперации «Засада».

«Задерживаются лица, которые пытаются сбросить мусор в неположенных местах. Всего по Подмосковью за прошедший месяц у нас проведено 342 засады», — рассказала начальник областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева

Она уточнила, что спецопераацию проводят совместно с инспекторами ГИБДД

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе почти 40 млн рублей направят на рекультивацию трёх свалок.