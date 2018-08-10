Памфилова сожалеет о малом количестве самовыдвиженцев на губернаторских выборах 

Глава ЦИК Элла Памфилова сожалеет о том, что на выборах губернаторов, которые пройдут в Единый день голосования 9 сентября, участвует мало самовыдвиженцев.
По ее словам, на выборах высших должностных лиц в 22 субъектах РФ выдвинуто 172 кандидата, в том числе — 147 кандидатов от 34 политических партий и 25 самовыдвиженцев. «К сожалению, самовыдвиженцев у нас существенно меньше», — сказала глава комиссии на заседании в пятницу.
Зарегистрировано 103 кандидата, из них самовыдвиженцев всего трое — мэр Москвы Сергей Собянин, врио губернатора Омской области Александр Бурков, а также его соперник в борьбе за губернаторское кресло Анатолий Соловьев.
Остальные зарегистрированные кандидаты в губернаторы представляют 17 политический партий.
Прекратили участие в выборах глав субъектов РФ 69 кандидатов — 35-ти было отказано в регистрации, 34 снялись с выборов сами.
"В целом на выборах всех уровней в единый день голосования 9 сентября выдвигалось более 79,6 тысячи кандидатов. Из них зарегистрировано 72,2 тысячи кандидатов — более 90 процентов от числа выдвинутых", — рассказала Памифлова. По ее мнению, это «неплохой показатель».
Напомним, в Единый день голосования 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов — их изберут депутаты заксобраний по представлению главы государства. Еще в 16 субъектах Федерации состоятся выборы депутатов законодательных собраний, а в 12 — выборы городских дум областных центров. Кроме того, в семи одномандатных округах в шести регионах состоятся дополнительные выборы в Госдуму.