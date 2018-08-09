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В Крыму награжден победитель Всероссийского конкурса творчества «Полицейский Дядя Степа»
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В Крыму награжден победитель Всероссийского конкурса творчества «Полицейский Дядя Степа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Врио Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майор полиции Павел Каранда вручил Анастасии Шишкиной, победительнице Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», сертификат и ценный подарок — планшет.
Накануне Министерством внутренних дел Российской Федерации были подведены итоги Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». 2-е место на финальном этапе творческого конкурса по решению жюри заняла 9-летняя Анастасия Шишкина из г. Белогорска Республики Крым со своей работой — картиной из соломки «На страже Родины».
Анастасия — воспитанница центра детского и юношеского творчества г. Белогорска, занимается в кружке «Волшебная соломка».
В своей работе участница изобразила полицейского прошлых лет на своем боевом коне.
Анастасия поблагодарила организаторов конкурса, пообещав и далее участвовать в творческих конкурсах, проводимых под эгидой МВД России.
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