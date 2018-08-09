В Крыму награжден победитель Всероссийского конкурса творчества «Полицейский Дядя Степа»

Врио Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майор полиции Павел Каранда вручил Анастасии Шишкиной, победительнице Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», сертификат и ценный подарок — планшет.

Накануне Министерством внутренних дел Российской Федерации были подведены итоги Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». 2-е место на финальном этапе творческого конкурса по решению жюри заняла 9-летняя Анастасия Шишкина из г. Белогорска Республики Крым со своей работой — картиной из соломки «На страже Родины».

Анастасия — воспитанница центра детского и юношеского творчества г. Белогорска, занимается в кружке «Волшебная соломка».

В своей работе участница изобразила полицейского прошлых лет на своем боевом коне.

Анастасия поблагодарила организаторов конкурса, пообещав и далее участвовать в творческих конкурсах, проводимых под эгидой МВД России.