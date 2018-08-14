Мэрия Екатеринбурга объяснила покраску набережной

Администрации столицы Урала придётся ответить за серую краску, которой они закрашивали граффити на набережной Городского пруда накануне ЧМ-2018, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

«Для мэрии Екатеринбурга настал момент расплаты, — написал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских на свой странице в Facebook. — Я не готов простить товарищам из «серого дома» вред, нанесённый нашему городу. Напакостили — отвечайте за ошибки».

По словам народного избранника, Федеральное агентство по рыболовству признало, что городские власти покрасили гранитную набережную незаконно. «Видать, не осталось в администрации никого компетентного, кто бы мог сообразить, что работы следовало согласовывать с другими структурами. Не подумали, что оттенки серого могут аукнуться муниципалитету», — сетует парламентарий.

В качестве доказательства Альшевских приводит ответ ведомства, который он получил на свой запрос в прокуратуру . Из него следует, что МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», действительно, боролось таким образом с граффити без согласования и разрешения с надзорным ведомством. Сейчас по этому поводу проводится проверка. Если вина мэрии будет доказана, чиновников ждёт административная ответственность.

Напомним, скандал разгорелся в начале июня 2018 года накануне проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Тогда чиновники, чтобы уничтожить граффити, решили покрасить гранитную набережную на Плотинке в серый цвет. При этом рабочие закрашивали даже отваливающиеся плиты. «Инициатива» властей возмутила целый ряд общественников и депутатов, в социальных сетях горожане раскритиковали подобный способ борьбы с граффити. Жители Екатеринбурга писали, что гораздо эффективнее было бы уничтожать рисунки пескоструйным аппаратом, а не подвергать опасности экологию Исети: ведь часть нанесённой краски попала в водоём.

Сразу после инцидента в мэрии пояснили, что покраска набережной в серый цвет — это временная мера, необходимая, чтобы перед ЧМ-2018 быстро закрасить рисунки и нецензурные надписи, в том числе — на иностранных языках. После матчей чиновники пообещали, что найдут подрядчика, который приведёт Плотинку в порядок другим способом. Указание срочно покрасить плиты в серый цвет дал сити-менеджер Александр Якоб во время объезда Ленинского района.

Между тем, сегодня, 14 августа 2018 года, мэрия, наконец, частично ответила на претензии горожан. Представители комитета благоустройства рассказали, как необходимо удалять граффити с гранитной набережной Исети.

«Технология используется ещё с начала прошлого столетия, — рассказал представитель подрядной организации Всеволод Яндукин. — Поток сжатого воздуха и сухого камушка — это абразив. Разгоняясь под давлением, он ударяется об лакокрасочную поверхность, выбивает её частицы — старую краску. Важно, что у нас есть заключение лабораторных исследований и экспертов, что отработанный абразив абсолютно безопасен для пруда».

С помощью пескоструя планируется очистить около 900 квадратных метров стен. Рабочие обещают привести всё в порядок в течение месяца.

«Заниматься самоуправством и наносить где попало и как попало узоры и рисунки нельзя, — сказал зампредседателя комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Виктор Юровицкий. — Это нарушение закона. Удалять такие сомнительные рисунки довольно долго и трудно, тем более, что на это уходят деньги налогоплательщиков. Призываем особо творческих горожан к пониманию и взываем к их совести».

Кроме того, сейчас специалисты выполняют очистку надземных пешеходных переходов. В зависимости от поверхности и краски используются разные технологии удаления.