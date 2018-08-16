1,5 миллиона человек пойдут в детсады, школы и колледжи Москвы 1 сентября 

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе активно готовятся к новому учебному году. Школы ремонтируют и переоборудуют, на территориях детских садов и школ создают новые игровые и спортивные площадки. Также идёт активное строительство новых учебных учреждений. Так, в районе Солнцево открылась школа, построенная по индивидуальному проекту, на 550 мест. На территории школы есть футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт и тренажерный гимнастический комплекс. Отметим, что за 8 лет в Москве построено более 300 детских садов и школ.