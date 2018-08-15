Очевидцы рассказали об обрушении моста в Генуе

В итальянской Генуе спасатели продолжают разбирать обломки моста, который рухнул накануне. Под завалами еще могли остаться выжившие.

Как рассказывают очевидцы, огромная бетонная конструкция развалилась за считанные секунды в то время, как по ней проезжали десятки машин. Обломки рухнули на жилые дома под мостом и железнодорожные пути.

"Я едва успел выскочить из грузовика, и мост рухнул. Я услышал грохот и понял, что улетаю. Пролетел метров 10, ударился об стену и больше ничего не помню. Это чудо, что я остался жив. У меня нет слов", — цитирует телеканал НТВ одного из очевидцев катастрофы.

В настоящее время МВД страны сообщает о 35 погибших, более десяти госпитализированы с тяжелыми травмами. Некоторые СМИ утверждают, что погибли 38 человек. Судьба еще 10 человек остается неизвестной. На месте трагедии работают более 200 спасателей с собаками.

Власти заявили, что виадук мог рухнуть из-за сильных дождей, которые несколько дней размывали опоры конструкции. Было принято решение не восстанавливать мост. Даже сейчас он все еще опасен, поэтому более 400 человек были эвакуированы из района крушения.