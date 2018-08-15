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Премьер-министр Италии сообщил об отзыве концессии у Autostrade
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Премьер-министр Италии сообщил об отзыве концессии у Autostrade 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 15 авг — РИА Новости. Ответственность за безопасность моста, обвалившегося ранее в Генуе, несет компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, она будет лишена соглашения о концессии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания кабинета министров в среду.
По его словам, Autostrade per l'Italia несет ответственность за мост, согласно положениям соглашения о концессии.
"Мы начнем процедуру отзыва концессии у компании… Мы отзовем соглашение у Autostrade, мы не можем ждать итогов уголовного расследования", — сказал он.
Конте отметил, что отзывом концессии у компании будет заниматься суд.
Согласно договору о концессии, Autostrade per l'Italia была обязана проводить за свой счет реконструкцию автодороги, в обмен на возможность эксплуатировать ее на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
В среду вечером в Генуе прошло экстренное заседание Совета министров страны, в котором приняли участие почти все члены кабмина. Их главным решением стало введение в области Лигурия режима чрезвычайной ситуации сроком на год. Кроме того, власти выделили на проведение первичных работ по ликвидации последствий пять миллионов евро из национального фонда чрезвычайных ситуаций.
Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 37 человек, в том числе трое детей. Однако вряд ли это окончательные число жертв, поисково-спасательные работы продолжаются.
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