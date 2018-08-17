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Расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы начато в Италии
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Расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы начато в Италии 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
В Италии начато расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia. Именно она обслуживала рухнувший во вторник мост Моранди в Генуе. Жертвами этого ЧП стали 39 человек.
Расследование открыло правительство Италии, передает ТАСС. В течение 15 дней компания обязана предоставить министерству инфраструктуры и транспорта доказательства качественного и своевременного обслуживания моста.
Накануне о том, что ответственность за безопасность моста несет Autostrade per l'Italia, напомнил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отметил, что на восстановление моста и ликвидацию последствий ЧП, по предварительным подсчетам, потребуется около 5 миллионов евро.
Ранее о причинах обрушения моста сделал заявление прокурор Генуи Франческо Коцци. «Это не роковое стечение обстоятельств, а человеческая ошибка», — сказал он журналистам. При этом не уточнил, кто именно виновен в трагедии.
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