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Власти Италии начали расследование в отношении фирмы, обслуживавшей мост в Генуе
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Власти Италии начали расследование в отношении фирмы, обслуживавшей мост в Генуе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Италия по-русски
ТАСС, 17 августа. Правительство Италии в четверг открыло расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого погибли, по последим данным, 38 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, Министерство инфраструктуры и транспорта страны дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста.
Утром во вторник близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.
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