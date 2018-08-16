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Параметры проекта единороссов «Чистая страна» утвердят в октябре
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Параметры проекта единороссов «Чистая страна» утвердят в октябре 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Параметры проекта единороссов «Чистая страна», нацеленного на мониторинг экологических проблем в РФ, будут утверждены в октябре 2018 года. Об этом журналистам в четверг сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Мы сейчас будем готовить параметры этой программы [проекта «Чистая страна»], будем их утверждать в октябре", — сказал он.
Ранее в мае сообщалось, что идею запустить партийный проект «Чистая страна» одобрил председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Выступая на конференции единороссов «Направление 2026», он подчеркнул, что в РФ нужна эффективная система мониторинга экологических проблем и природоохранного законодательства.
"Было принято решение о запуске нового проекта «Чистая страна»… Он касается и водоподготовки, и водоотведения, он касается обращения с отходами, твердыми коммунальными отходами", — добавил Турчак.
Он также сообщил, что Севастополь будет участвовать в этом проекте.
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