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Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму
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Американскому и украинскому клифф-дайверам очень понравилось в Крыму 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Украинский и американский спортсмены — клифф-дайверы Алексей Пригоров и Кайл Митрион заявили, что им понравилось выступать в Крыму.
Спортсмены заняли 2-е и 3-е место на соревнованиях по прыжкам в воду с экстремальной высоты, передает РИА Новости.
Международные соревнования на кубок мира клуба «Фрирайт» прошли в Крыму во второй раз. Победу в 2017 и 2018 годах одержал британец Гэри Хант.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, проведение международных соревнований — это признание Крыма.
Министр поблагодарил организаторов за проведение соревнований столь престижного уровня в Крыму, передает РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя российские власти неоднократно заявляли, что Крым стал частью России демократическим путем.
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