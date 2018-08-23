На 17 улицах Калининграда отключили холодную воду 

На 17 улицах Калининграда из-за ремонта на водопроводных сетях отключили подачу холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 16:00 воды не будет на улицах:
— ул. Алданской, 2, 3, 3а, 5;
— пер. 2-м Алданском, 2, 3, 4, 5;
— пер. Алданском, 3, 5а;
— ул. Аральской, 2, 2а, 3б, 4а, 6а, 8;
— ул. Ижорской, 27, 30, 34;
— ул. Карташева, 72, 72б, 86, 88, 90, 105, 109, 111, 119а, 121, 129а;
— пер. Карташева, 9, 12–14, 16, 18;
— ул. Лужской, 15, 15а, 21а–в, 32–36, 38–40а;
до 17:00:
— на ул. Гавриленко, 2–12, 3 (д/с №51), 5–17;
— ул. Авиационной, 9;
— ул. Вагоностроительной, 12–16;
— ул. Нефтяной, 1–15, 2–10;
— ул. Радищева, 82–90, 83–89, 93–97, 98–110, 115–117;
— ул. Рылеева, 3–9, 6–10;
— ул. Станочной, 1–9, 2–12;
— пр. Победы, 5, 44–50а, 56, 60–66, 65–79, 87–91, 95–115;
— пер. Ремонтном, 2–6, 12–14, 11–17;
— пер. Станочном, 3–13, 4.
Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Калининграда до 24 августа приостановили подачу горячей воды.