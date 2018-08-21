На 19 улицах Калининграда отключили свет 

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отключения связаны с ремонтом и заменой оборудования. Электричества не будет:
с 9:00 до 12:00:
— на ул. Новый вал, 26–30, 34, 34б;
— ул. Казанской, 10–20, 28;
— ул. Багратиона, 66–82;
с 9:00 до 18:00:
— на ул. Великолукской, 1, 2, 3–5, 7 (дет. сад №115), 20, 15–21, 24–30;
— ул. Тихорецкой, 30, 32, 43, 45;
— ул. Киевской, 58;
— пер. Восточном, 1–4;
— ул. Леонова, 34–38а, 40–46, 49, 51–53а;
— ул. Яналова, 4, 6, 10, 12, 22–32;
— ул. К. Маркса, 16, 3, 5–11, 18;
— ул. Фестивальная аллея, 8, 8/2;
— пер. 1-м Менделеева, 2–32, 1–49;
с 9:00 до 20:00:
— на ул. Лейт. Князева, 3;
— ул. Парковая аллея, 44а, 44–46;
— ул. Музыкальной, 1–5;
— ул. Ладожской, 2а, 10;
с 13:30 до 18:00:
— на ул. Гагарина, 58;
— ул. М. Гвардии, 2, 2–4,
— ул. Танковой, 13.
Также из-за отключения электроэнергии с 9:00 до 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц К. Маркса и Леонова.
Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Калининграда до 24 августа отключили подачу горячей воды.