На 19 улицах Калининграда отключили свет

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отключения связаны с ремонтом и заменой оборудования. Электричества не будет:

с 9:00 до 12:00:

— на ул. Новый вал, 26–30, 34, 34б;

— ул. Казанской, 10–20, 28;

— ул. Багратиона, 66–82;

с 9:00 до 18:00:

— на ул. Великолукской, 1, 2, 3–5, 7 (дет. сад №115), 20, 15–21, 24–30;

— ул. Тихорецкой, 30, 32, 43, 45;

— ул. Киевской, 58;

— пер. Восточном, 1–4;

— ул. Леонова, 34–38а, 40–46, 49, 51–53а;

— ул. Яналова, 4, 6, 10, 12, 22–32;

— ул. К. Маркса, 16, 3, 5–11, 18;

— ул. Фестивальная аллея, 8, 8/2;

— пер. 1-м Менделеева, 2–32, 1–49;

с 9:00 до 20:00:

— на ул. Лейт. Князева, 3;

— ул. Парковая аллея, 44а, 44–46;

— ул. Музыкальной, 1–5;

— ул. Ладожской, 2а, 10;

с 13:30 до 18:00:

— на ул. Гагарина, 58;

— ул. М. Гвардии, 2, 2–4,

— ул. Танковой, 13.

Также из-за отключения электроэнергии с 9:00 до 18:00 не будет работать светофор на пересечении улиц К. Маркса и Леонова.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Калининграда до 24 августа отключили подачу горячей воды.