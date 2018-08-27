Очевидцы: на перекрёстке Муромская—Аллея Смелых образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

В Калининграде на перекрёстке Муромская — Аллея Смелых произошло ДТП, которое осложнило движение транспорта. Об этом очевидцы сообщают в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на перекрёстке около 8:55. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.