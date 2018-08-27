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Очевидцы: на перекрёстке Муромская—Аллея Смелых образовалась пробка из-за ДТП с автобусом
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Очевидцы: на перекрёстке Муромская—Аллея Смелых образовалась пробка из-за ДТП с автобусом 

Клопс.Ru 4 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде на перекрёстке Муромская — Аллея Смелых произошло ДТП, которое осложнило движение транспорта. Об этом очевидцы сообщают в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на перекрёстке около 8:55. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.
Согласно сервису "Яндекс. Пробки", движение транспорта на ул. Мурманской затруднено от Судостроительной до Яхромской. На Аллее Смелых пробка образовалась в обе стороны от ул. Полтавской по направлению к Муромской.
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