Очевидцы: на перекрёстке Муромская—Аллея Смелых образовалась пробка из-за ДТП с автобусом 

В Калининграде на перекрёстке Муромская — Аллея Смелых произошло ДТП, которое осложнило движение транспорта. Об этом очевидцы сообщают в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на перекрёстке около 8:55. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.
Согласно сервису "Яндекс. Пробки", движение транспорта на ул. Мурманской затруднено от Судостроительной до Яхромской. На Аллее Смелых пробка образовалась в обе стороны от ул. Полтавской по направлению к Муромской.