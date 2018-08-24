В Калининграде до вечера отключили два светофора 

В Калининграде на пересечении Муромской и аллеи Смелых, а также Куйбышева, 15 (у школы №33), до 18:00 отключили два светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Объекты не работают из-за отключения электричества по причине планового ремонта. Также электроснабжение будет отсутствовать на ряде городских улиц.
До 17:00:
— на ул. Столярной, 14–40, 31–47 (СНТ «Мечта»);
до 18:00:
— на аллее Смелых, 109 (дом ребёнка), 126, 138 (роддом №3), 138а;
— ул. Муромской, 2–2а (дом ребёнка), 3, 4;
— ул. Клинской, 1–19, 2–16;
— ул. Судостроительной, 128–136, 129–159, 140, 140а, 144, 161–175а;
— ул. Батальной, 117;
— ул. Куйбышева, 2, 15 (школа №33), 17–91;
— ул. Дзержинского, 73;
до 20:00:
— на ул. Озёрной, 26–28, 26а;
— ул. Стрелковой, 11–13;
— ул. Лесной, 39.