Ещё
В Калининграде до вечера отключили два светофора
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде до вечера отключили два светофора 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
В Калининграде на пересечении Муромской и аллеи Смелых, а также Куйбышева, 15 (у школы №33), до 18:00 отключили два светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Объекты не работают из-за отключения электричества по причине планового ремонта. Также электроснабжение будет отсутствовать на ряде городских улиц.
До 17:00:
— на ул. Столярной, 14–40, 31–47 (СНТ «Мечта»);
до 18:00:
— на аллее Смелых, 109 (дом ребёнка), 126, 138 (роддом №3), 138а;
— ул. Муромской, 2–2а (дом ребёнка), 3, 4;
— ул. Клинской, 1–19, 2–16;
— ул. Судостроительной, 128–136, 129–159, 140, 140а, 144, 161–175а;
— ул. Батальной, 117;
— ул. Куйбышева, 2, 15 (школа №33), 17–91;
— ул. Дзержинского, 73;
до 20:00:
— на ул. Озёрной, 26–28, 26а;
— ул. Стрелковой, 11–13;
— ул. Лесной, 39.
Клопс.Ru: последние новости
В Калининграде выбрали название для сквера на ул. Тельмана В Черногории прошли соревнования по лени Шендерюк-Жидков: Янтарный комбинат официально станет спонсором ФК "Балтика" в ближайшие дни
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Чемпион мира попался на пьяной езде2
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание10
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение