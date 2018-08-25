В Калининграде ул. Невского и Некрасова встали в пробке из-за установки светофора

В Калининграде на ул. Невского и Некрасова образовались заторы. Причиной пробок стала установка светофора на перекрёстке с Береговой, рассказали пользователи сервиса «Яндекс. Карты».

На ул. Александра Невского затор растянулся на полтора километра. Автомобили стоят в пробке от пересечения с ул. Островского и до поворота на ул. Береговую. Скорость движения на этом участке не превышает 5 км/ч. Второй затор образовался на ул. Некрасова в направлении Артиллерийской. Здесь поток автомобилей двигается со скоростью 3 км/ч.

Ранее правительство Калининградской области рассказало о том, что светофор на пересечении Невского и Береговой установят для снижения аварийности на дорогах регионального центра.