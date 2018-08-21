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Кличко заявил о возможности создания в Киеве подразделения по контролю за ливневой канализацией
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Кличко заявил о возможности создания в Киеве подразделения по контролю за ливневой канализацией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города могут создать подразделение, которое будет заниматься ливневой канализацией.
Об этом сообщается на сайте градоначальника.
«Кличко также дал поручение руководителю КК «​​Киевавтодор» в течение 5 дней предоставить предложения относительно целесообразности создания отдельного профильного подразделения… которое будет заниматься содержанием и контролем функционирования систем ливневой канализации», — указал он.
Мэр также отметил, что есть все основания ожидать, что неблагоприятных погодных явлений в районе Киева будет ещё больше, а их влияние на город окажется ещё более разрушительным. По его словам, связано это с устаревшей городской инфраструктурой и изменением климата.
«Причины подтоплений являются комплексными. Это и несоблюдение строительных норм при проведении строительных работ, недостаточная пропускная способность существующей дренажной системы… Очевидно, мы имеем дело, в том числе и с последствиями изменения климата», — добавил Кличко.
Ранее Кличко, комментируя ситуацию с подтоплениями в некоторых районах Киева из-за сильных дождей, заявил, что это произошло из-за того, что «объём потоков воды мы контролировать никак не можем».
19 августа сообщалось, что в Киеве из-за ливней подтопило раскопки улицы ХІ—ХІІ веков.
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