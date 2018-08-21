Кличко заявил о возможности создания в Киеве подразделения по контролю за ливневой канализацией

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города могут создать подразделение, которое будет заниматься ливневой канализацией.

Об этом сообщается на сайте градоначальника.

«Кличко также дал поручение руководителю КК «​​Киевавтодор» в течение 5 дней предоставить предложения относительно целесообразности создания отдельного профильного подразделения… которое будет заниматься содержанием и контролем функционирования систем ливневой канализации», — указал он.

Мэр также отметил, что есть все основания ожидать, что неблагоприятных погодных явлений в районе Киева будет ещё больше, а их влияние на город окажется ещё более разрушительным. По его словам, связано это с устаревшей городской инфраструктурой и изменением климата.

«Причины подтоплений являются комплексными. Это и несоблюдение строительных норм при проведении строительных работ, недостаточная пропускная способность существующей дренажной системы… Очевидно, мы имеем дело, в том числе и с последствиями изменения климата», — добавил Кличко.

Ранее Кличко, комментируя ситуацию с подтоплениями в некоторых районах Киева из-за сильных дождей, заявил, что это произошло из-за того, что «объём потоков воды мы контролировать никак не можем».

19 августа сообщалось, что в Киеве из-за ливней подтопило раскопки улицы ХІ—ХІІ веков.