УФАС обязало администрацию Оренбурга провести конкурс по автобусным маршрутам

В действиях горадминистрации антимонопольный орган усмотрел нарушение ФЗ «О защите конкуренции».

Речь идет об организации пассажирских перевозок по автобусным маршрутам с регулируемым тарифом № 19, 20, 21, 23, 24, 46, 47, 48, 90. Сейчас по ним работает МУП «Оренбургские пассажирские перевозки» в отсутствие надлежащих правовых оснований.