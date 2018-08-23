УФАС обязало администрацию Оренбурга провести конкурс по автобусным маршрутам 

В действиях горадминистрации антимонопольный орган усмотрел нарушение ФЗ «О защите конкуренции».
Речь идет об организации пассажирских перевозок по автобусным маршрутам с регулируемым тарифом № 19, 20, 21, 23, 24, 46, 47, 48, 90. Сейчас по ним работает МУП «Оренбургские пассажирские перевозки» в отсутствие надлежащих правовых оснований.
Оренбургское управление ФАС вынесло предупреждение Администрации и провести конкурс по указанным маршрутам. Отметим, что данное нарушение приметила ранее и областная прокуратура. «Город», в свою очередь, объяснил, почему МУП получил преимущества.