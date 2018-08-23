Максим Ковтун: Упрямство и гордость стали причинами ухода от Буяновой

Напомним, Ковтун ушел из группы Буяновой в 2016 году.

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