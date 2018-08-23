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Максим Ковтун: Упрямство и гордость стали причинами ухода от Буяновой
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Максим Ковтун: Упрямство и гордость стали причинами ухода от Буяновой 

Советский спорт 43 минуты назад
«Незадолго до того, как я принял решение уйти к Инне Гончаренко, у меня где-то в глубине души было понимание, что нам с Еленой Германовной нужно было о многом просто откровенно поговорить. Но где-то я был слишком гордый и упрямый, на какие-то вещи Елена Германовна в моем понимании должна была обращать внимание, а поскольку не обращала, мне начало казаться, что я совершенно ее не интересую.
Сейчас же просто прошло время, и все эти вещи стали очевидными. Вообще, мне кажется, что я сильно повзрослел, да и Елена Германовна стала как-то иначе ко мне относиться. Во всяком случае, мне нравится, как сейчас у нас складываются отношения и идет работа», — приводит слова Ковтуна «Р-спорт».
Напомним, Ковтун ушел из группы Буяновой в 2016 году.
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