КХЛ готова рассмотреть вопрос статуса белорусских игроков, если Минспорт примет поправки 

СОЧИ, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) готов рассмотреть вопрос отмены статуса легионеров для белорусских хоккеистов, если Министерство спорта РФ примет соответствующие поправки. Об этом ТАСС по телефону сообщил член совета директоров КХЛ, первый президент лиги Александр Медведев.
В четверг стало известно, что Минспорт предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских хоккейных соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских игроков. С аналогичной инициативой Минспорт выступил и в отношении белорусских футболистов.
"КХЛ всегда выступала за то, чтобы не считать легионерами белорусских игроков, ведь белорусы имеют одинаковые права при устройстве на работу в России, как и россияне — в Белоруссии. Но раньше Федерация хоккея России возражала, и Минспорт позицию федерации принял, — сказал Медведев. — Если Минспорт примет поправки, совет директоров КХЛ такой вопрос рассмотрит".
По словам Медведева, входящего также в правление ФХР, у организации с КХЛ не будет по этому поводу разногласий. «Сейчас у КХЛ и ФХР нет никаких разногласий, у нас единый подход, несмотря на то что у нас бывают разные мнения», — отметил он.
По регламенту КХЛ, количество легионеров в российской команде не должно превышать пяти человек (не более одного вратаря). До этого некоторые белорусские хоккеисты после перехода в российские клубы принимали гражданство РФ, чтобы не считаться легионерами, при этом они теряли право выступать за сборную Белоруссии.