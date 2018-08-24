В КХЛ готовы отметить статус легионеров у белорусских спортсменов

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и её первый президент Александр Медведев прокомментировал появившуюся информацию о возможной отмене статуса легионеров у спортсменов из Белоруссии, передает ТАСС

"КХЛ всегда выступала за то, чтобы не считать легионерами белорусских игроков, ведь белорусы имеют одинаковые права при устройстве на работу в России, как и россияне — в Белоруссии", — заявил Медведев.

При этом он отметил, что Федерация хоккея России (ФХР) эту идею не приняла, но Минспорт ее поддержал.

"Если Минспорт примет поправки, совет директоров КХЛ такой вопрос рассмотрит", — заключил член совета директоров.

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