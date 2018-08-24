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Донецкое дерби в Киеве: «Шахтер» разгромил «Олимпик»
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Донецкое дерби в Киеве: «Шахтер» разгромил «Олимпик» 

Soccer News 23 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 6-го тура УПЛ «Шахтер» крупно обыграл «Олимпик».
"Олимпик" — «Шахтер» 2:5  Голы: Марлос, 11 — 0:1, Мораес, 17 — 0:2, Пашич, 18 — 1:2, Мораес, 32 — 1:3, Степаненко, 41 — 1:4, Мораес, 75 — 1:5, Данченко (аг), 76 — 2:5
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