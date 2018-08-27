«Без женщины никуда»: губернатор МО назвал самый эффективный союз для бизнеса

Наиболее эффективно мужчина работает при поддержке женщины. Такое мнение выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Сегодня глава региона выступил в рамках форума «Территория бизнеса» в Красногорске.

«У нас в России если не абсолютно все, то очень многое держится на женщинах. И даже если предприниматель мужчина, без женщины он никуда. По крайней мере, я очень часто вижу, когда такой союз работает наиболее успешно», — рассказал Андрей Воробьев.

Форум «Территория бизнеса» в Красногорске собрал свыше 6,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Его организатор — Университет и Школа Бизнеса «Синергия» при поддержке правительства Московской области

Центральным событием форума стало выступление губернатора Московской области. Андрей Воробьев стал специальным гостем мероприятия. Он дал большое интервью о развитии бизнеса и мерах поддержки, которые оказывают власти.