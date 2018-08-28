Будем продолжать программу. Губернатор МО вручил гран‐при победителю фестиваля «Цветы Подмосковья»

С 23 по 28 августа в подмосковном Ногинске состоялся Московский областной фестиваль «Цветы Подмосковья». Представители 44-х муниципальных образований продемонстрировали свои работы в Городском парке культуры и отдыха. Фестиваль посетил губернатор региона Андрей Воробьев

Гран-при фестиваля получил Богородский городской округ. Приз врио главы муниципалитета Игорю Сухину вручил Андрей Воробьев — это сертификат на установку спортивной площадки.

«Мы прекрасно знаем, как приятно иметь в своем городе, в своем муниципалитете удобный, модернизированный, комфортный парк, где можно гулять, где можно отдыхать, где можно пользоваться аттракционами, общаться, покушать. И наша задача, стратегическая задача — эту программу дальше продолжать», — заявил губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства МО Также Андрей Воробьев поблагодарил и поздравил всех участников фестиваля цветов. Губернатор региона отметил положительные изменения в Богородском городском округе и пообщался с местными жителями.

Фестиваль «Цветы Подмосковья» существует с 2014 года. Его цель — улучшение качества городской среды, повышение профессионализма организаций, специализирующихся на благоустройстве, озеленении и флористике. Тему и место проведения меняют каждый год.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства МО В 2018 году темой мероприятия обозначили «Русские ландшафты». Участники фестиваля представили композиции с образами разных уголков России. Так, представители городского округа Луховицы показали «Подмосковные просторы», а жители Пушкина — «Природный калейдоскоп». Все представленные работы останутся в Городском парке культуры и отдыха.

В ходе фестиваля состоялся конкурс, его судили по трем номинациям: «Цветник», «Цветник с элементами вертикального озеленения», «Ландшафтный дизайн». Также участников оценивали по четырем дополнительным: «Оригинальная идея», «Приз зрительских симпатий», «Энтузиазм», «За лучшее раскрытие темы». Победители получили почетные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и ценные призы общей стоимостью 1,7 миллионов рублей (бензиновые мотоблок, мульчер и газонокосилка).

В этом году на мероприятии зафиксировали рекордные объемы посадок растений — свыше 42 тысяч. К слову, в 2017 их было в два раза меньше — 21 тысяча. Кроме того, растет количество участников. В 2018 году приняли участие 44 муниципальных образований, а всего четыре года назад — в 2014 — работы продемонстрировали 27 муниципалитетов.