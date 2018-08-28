Единый день голосования и 1 сентября. Губернатор МО провел совещание с представителями правоохранительного блока

«Цель — обсудить наиболее актуальные направления, вопросы в жизни Московской области. И конечно, особое внимание обратить на подготовку дошкольных учреждений, школ», — отметил глава Подмосковья. Губернатор отметил, что 1 сентября особая нагрузка ложится на полицию.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку к Единому дню голосования 9 сентября. «По закону муниципальные, региональные органы власти, правоохранительная система должны обеспечить безопасность, чистоту, прозрачность проведения всех мероприятий», — подытожил Воробьев.