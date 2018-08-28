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Единый день голосования и 1 сентября. Губернатор МО провел совещание с представителями правоохранительного блока
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Единый день голосования и 1 сентября. Губернатор МО провел совещание с представителями правоохранительного блока 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями правоохранительных органов.
«Цель — обсудить наиболее актуальные направления, вопросы в жизни Московской области. И конечно, особое внимание обратить на подготовку дошкольных учреждений, школ», — отметил глава Подмосковья. Губернатор отметил, что 1 сентября особая нагрузка ложится на полицию.
Кроме того, на совещании обсудили подготовку к Единому дню голосования 9 сентября. «По закону муниципальные, региональные органы власти, правоохранительная система должны обеспечить безопасность, чистоту, прозрачность проведения всех мероприятий», — подытожил Воробьев.
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