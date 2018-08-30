Экономический рост, исполнение указов, путепроводы. Губернатор МО доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе

Владимир Путин встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым . Глава Подмосковья доложил о главных достижениях в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Андрей Воробьев в беседе с Путиным в первую очередь доложил об экономическом развитии области.

«Хотел бы с экономики начать. У нас все штатно, экономика стабильно развивается, несмотря на трудности. В прошлом году мы росли под четыре процента, в этом году примерно такие же показатели», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что по валовому региональному продукту регион занимает второе место в стране — около четырех триллионов рублей. Доходы Московской области тоже стабильны. Андрей Воробьев доложил президенту, что по планам они увеличатся еще на 10 процентов.

Глава Московской области затронул еще один не менее важный вопрос — реализацию указов президента по строительству социальных объектов.

Источник фото: пресс-служба Кремля

«По Вашим указам мы реализовали программу детских садов. Казалось бы, решили проблему, но, учитывая то, что регион растет, дальше ее продолжаем для того, чтобы обеспечить всех детскими садами», — отметил Воробьев.

Также в рамках исполнения указов президента, по словам губернатора, в Подмосковье будет построено порядка 200 школ.

Продолжая тему социальных проектов, Андрей Воробьев доложил Путину о строительстве и ремонте объектов здравоохранения.

Так, в Подмосковье были построены новые перинатальные центры, большой хирургический комплекс, радиологический центр. Губернатор отметил, что на этом строительство не закончится.

Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым чемпионат мира и тренировочные базы, которые были построены для команд-участниц мундиаля.

Источник фото: пресс-служба Кремля

На вопрос президента: используются ли базы после чемпионата, губернатор ответил, что на базах проводятся различные мероприятия.

«У нас девять баз. Буквально на днях провели на одной из них (самой большой), в Бронницах, «Кубок Акинфеева». Игорь сам приезжал, общался с детьми, футбол сейчас очень популярен, ажиотаж. И самое главное, конечно, газон, стадион — они просто идеальны», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья поблагодарил президента за поддержку, которую он оказал столице и региону в вопросе транспортного узла.

«Еще одна чувствительна тема, и вы поддержали нас и Москву в 2012 году, — это развитие Московского транспортного узла. За пять лет мы построили 22 путепровода, невозможно было через железную дорогу проехать. И на одной из встреч вы поддержали строительство моста через Волгу в нашем наукограде — Дубне. В этом году уже сдаем мост, что очень приятно», — отметил губернатор.