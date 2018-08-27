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Энергия, деньги и инфраструктура. Губернатор МО выступил на форуме «Территория бизнеса»
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Энергия, деньги и инфраструктура. Губернатор МО выступил на форуме «Территория бизнеса» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Московская агломерация является лидером экономического роста. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев на форуме «Территория бизнеса», который проходит в Красногорске.
По словам главы Подмосковья, на московский регион приходится 30% валового продукта страны. «Здесь сосредоточено очень много энергии, денег, здесь, пожалуй, самая развитая инфраструктура в стране», — заявил Воробьев.
Он отметил, что в Москве и области реализуются масштабные проекты, и регион заинтересован в росте доли малого и среднего бизнеса. «Мы в этом году растем на 3,9%, экономический рост. Неплохая цифра. Задача — держать темп и не упасть ниже 4%. Стремиться давать более высокий результат», — заявил губернатор.
Источник фото: телеканал «360»
Он отметил, что в области открываются заводы. Такие проекты сопровождаются властями региона. Так, в Солнечногорске через шесть месяцев планируется открыть завод Mercedes. По словам Воробьева, все коммуникации и разрешительную документацию правительство берет на себя. В каждом из 67 муниципалитетов есть территория, где можно начать бизнес, заявил губернатор. Главы получили наказ создать индустриальный парк.
«У нас есть Дубна. И каждый клочок экономической зоны расписан. И еще 35 гектаров привлекаем. Туда идут инновационные предприятия, самые умные люди. Такие индустриальные парки нужно создавать. Часто там работают другие страны», — заявил губернатор.
Форум «Территория бизнеса» в Красногорске собрал свыше 6,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Его организатор — Университет и Школа Бизнеса «Синергия» при поддержке правительства Московской области.
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