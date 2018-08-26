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Кандидат от ЛДПР на должность губернатора МО встретился с жителями Щелково‐7
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Кандидат от ЛДПР на должность губернатора МО встретился с жителями Щелково‐7 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Кандидат на пост губернатора Московской области от ЛДПР Кирилл Жигарев встретился с избирателями в бывшем военном городке Щелково-7. В основном жителей интересовали вопросы, связанные с ЖКХ, медициной и дорогами. Подробности — в сюжете «360».
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