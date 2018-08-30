Новые карусели для детей в Подмосковье будут бесплатными

Новые карусели, установку которых начали на территории Подмосковье, будут бесплатными для жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Таких каруселей должно быть много. В следующем году порядка 10-12 (установим — ред.). Мы думали, как лучше сделать эксплуатацию каруселей. Все главы поддержали нашу инициативу и сказали, что карусели должны быть бесплатными», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что производство каруселей закажут подмосковным производителям.

«Мы будем продолжать эту программу. Я очень надеюсь, что наши производители сделают достойного качества продукт и каруселям будут рады во всех городах Подмосковья. А их у нас 100», — заключил Воробьев.

В 2018 году в Московской области стартовал пилотный проект по производству больших каруселей-аттракционов. Основная часть комплектующих произведена собственными силами, часть закуплена в Италии. С 2019 года планируется увеличение степени локализации производства. При наличии достаточного уровня инвестиций компания готова выпускать 10-15 каруселей в год.

Первую детскую карусель установили 25 августа в подмосковном Домодедове.