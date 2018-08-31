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Подсчитаны траты родителей на подготовку ребенка к школе
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Подсчитаны траты родителей на подготовку ребенка к школе 

Lenta.ru + ещё 103 31 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Россияне в среднем тратят около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.
Из общей суммы в 21 тысячу 135 рублей больше половины (10 тысяч 196 рублей) приходится на покупку школьной формы и обуви. Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей. Еще одной статьей расходов опрошенные назвали взносы на школьные нужды.
Две трети респондентов (67 процентов) высказали мнение, что школьную форму нужно приобретать за свой счет.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.
29 августа стало известно, что у половины россиян (51 процент) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. Однако трудности эти указанной группой респондентов рассматриваются как посильные. Откладывать деньги заранее и копить их к 1 сентября пришлось каждому пятому респонденту.
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