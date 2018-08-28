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Корейский бойз-бенд поставил новый рекорд по скорости набора просмотров в YouTube
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Корейский бойз-бенд поставил новый рекорд по скорости набора просмотров в YouTube 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Южнокорейская музыкальная группа BTS выпустила новый клип на песню «Idol» и сразу же поставила очередной рекорд в YouTube, набрав за 24 часа более 90 миллионов просмотров.
Предыдущий рекорд принадлежал американской певице Тейлор Свифт, ее прошлогодний релиз «Look What You Made Me Do» за первые сутки посмотрели 43 миллиона пользователей.
Новый клип BTS сделан по всем канонам корейской поп-музыки: женственные корейские юноши танцуют в эпатажной одежде на фоне ярких декораций. Назвать видео запоминающимся сложно, хотя о вкусах, конечно, не спорят.
Название BTS переводится с корейского как «пуленепробиваемые бойскауты». Группа из семи 20-летних юношей существует с 2013 года.
До абсолютного рекорда популярности на YouTube корейской группе еще далеко. Пьедестал уже полтора года удерживает «Despacito» Луиса Фонси с 5,4 миллиардами просмотров.
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