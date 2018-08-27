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Космонавт Сергей Крикалёв отмечает 60-летие
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Космонавт Сергей Крикалёв отмечает 60-летие 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Музее космонавтики с Сергеем Крикалёвым связано множество экспонатов. Шутит — «сильно наследил в космической истории». Он вообще — из рекордсменов. Совершил шесть полётов. И до 2015 года считался человеком, который больше всех провел времени на орбите — 803 дня. И восемь раз выходил в открытый космос.
Предчувствие полёта, и космос как мечта у него было с детства. Он и Ленинградский механический институт неслучайно закончил. Знал — в космос берут не только здоровых и крепких, но и редких специалистов — инженеров-механиков. Во время одного из полетов им с напарником Анатолием Арцебарским пришлось провести смелый эксперимент — построить 14-метровую мачту. Это едва ли не самая внушительная конструкция, собранная в космосе.
"Первое звено мы собрали внутри, все это вытащили наружу. Один выход в космос целиком мы потратили на то, чтобы собрать фундамент… И потом начали — элементик за элементиком. Самое главное — мы отработали технологию, с помощью которой можно в дальнейшем собирать большие антенны, большие солнечные батареи", — рассказал космонавт.
Возвращение из того полета должно было состояться через пять месяцев. Но экипаж спустился на землю без него. Крикалёва попросили остаться. Поработать со следующими космонавтами.
В тот полет он отправлялся еще из Советского Союза, а вернулся уже в другую страну. Крикалёв из тех редчайших людей, у которых два звания — Герой Советского Союза и Герой России. А одна из главных его историй — это, конечно же, МКС. Вместе с американцем Уильямом Шепердом они первыми открыли люк международной космической станции. С интернациональными экипажами Сергей Крикалев вообще работал довольно часто — французы, англичане, немцы, американцы. Конечно, выучил английский. Но, говорит — в космосе не существует языкового барьера.
Он увлекается плаванием, высшим пилотажем. А еще Сергей Крикалёв — великолепный космический фотохудожник. Причем, его точки съемки недостижимы для многих. И он, конечно же, по-прежнему мечтает. Полететь в космос. Первым — на новом строящемся сейчас корабле, который предназначен не только для низкой околоземной орбиты, но и для полетов в окрестности Луны.
Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".
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