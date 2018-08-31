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Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии
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Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии 

Чемпионат.com + ещё 28 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри продолжить работать в тренерском штабе сборной Бельгии, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.
Экс-нападающий займёт должность первого ассистента главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса. Ранее Анри занимал менее значимый пост в штабе сборной.
После чемпионата мира — 2018 Анри объявил, что намерен покинуть сборную Бельгии и начать самостоятельную тренерскую карьеру. Французу поступали предложения от некоторых клубов английского Чемпиошипа, а также от «Бордо», отстранившего своего наставника Густаво Пойета за критику руководства. Однако позже стало известно, что Анри не смог договориться с французским клубом об условиях контракта, и переговоры сорвались.
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