Анри продолжит работу в тренерском штабе сборной Бельгии

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри продолжить работать в тренерском штабе сборной Бельгии, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.

Экс-нападающий займёт должность первого ассистента главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса . Ранее Анри занимал менее значимый пост в штабе сборной.

После чемпионата мира — 2018 Анри объявил, что намерен покинуть сборную Бельгии и начать самостоятельную тренерскую карьеру. Французу поступали предложения от некоторых клубов английского Чемпиошипа, а также от «Бордо», отстранившего своего наставника Густаво Пойета за критику руководства. Однако позже стало известно, что Анри не смог договориться с французским клубом об условиях контракта, и переговоры сорвались.