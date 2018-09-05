В Подмосковье на митинге с участием кандидата в губернаторы произошла стрельба

МОСКВА, 5 сентября. / ТАСС /. Стрельба произошла на встрече с избирателями кандидата в губернаторы Московской области от «Альянса зеленых» Лидии Беловой, сообщили ТАСС в ее штабе. В результате инцидента никто не пострадал.

"В деревне Мехово Сергиево-Посадского района кандидат в губернаторы от «Альянса зеленых» Лидия Белова проводила встречу с избирателями. Когда встреча подходила к концу, в толпу с людьми въехала «Газель». За ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата. Белова написала заявление в полицию о нападении на нее", — сказали в штабе.