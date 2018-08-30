На Камчатке полицейские изъяли более 49 тонн рыбы и красной икры

Ирина Волк. МОСКВА, 30 авг — РИА Новости . Полицейские на Камчатке в ходе оперативно-розыскных и профилактических мероприятий на территории двух рыбоперерабатывающих заводов изъяли более 49 тонн рыбы и красной икры, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю совместно с коллегами из Усть-Большерецкого МО МВД России в рамках операции «Путина-2018» изъято из незаконного оборота свыше 49 тонн нелегальной рыбопродукции", — сказала она.

По данным Волк, на предприятии в селе Усть-Большерецк полицейские нашли замороженную рыбу ценных лососевых пород в крафт-мешках без маркировки и документов. Кроме того, на заводе хранилось 300 килограммов красной икры — «13 кубоконтейнеров с заготовленной соленой икрой и девять мешков с сырцом».

Волк отметила, что на заводе в поселке Октябрьский правоохранители изъяли более тонны красной икры без документов, из них 240 килограммов соленой и 900 килограммов замороженной.