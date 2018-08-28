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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьного портфеля
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьного портфеля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте рекомендации по выбору школьного портфеля, сообщает "Газета.ру".
В ведомстве отметили, что выбор ранца или ученического портфеля является важным аспектом для формирования и сохранения правильной осанки тела.
Портфель без учебников должен весить не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма для учащихся средней и старшей школы.
Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая будет полностью прилегать к спине и равномерно распределять вес.
Кроме того, портфели должны быть снабжены светоотражающими элементами.
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьной формы. Специалисты отмечают, что при покупке школьной одежды стоит помнить, что она должна, в первую очередь, быть комфортной и удобной.
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