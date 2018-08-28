Роспотребнадзор назвал максимальный вес рюкзака первоклассника

Так, ежедневный комплект тетрадей, ручек и учебников не должен превышать полтора килограмма для учеников первых и вторых классов. Для ребят постарше допускается увеличение веса школьных принадлежностей. Для тех, кто ходит в 3-4 классы — не более двух килограммов, для пятых-шестых классов — не больше двух с половиной и так далее. Для старшеклассников максимальный весь тетрадей и книг не должен превышать четыре килограмма.

Есть и требования для размера школьных рюкзаков. Например, их высота должна быть 300-360 миллиметров. Ширина — 60-100 миллиметров. Плечевой ремень рекомендуется длиной 600-700 миллиметров, а его ширина — не менее 35-40 миллиметров.