Директор «Иностранки» Дуда возглавил Российскую государственную библиотеку

Вадим Дуда занимал пост руководителя Библиотеки иностранной литературы.

"Назначить Дуду Вадима Валерьевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» сроком на пять лет", — говорится в документе.