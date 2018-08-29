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Директор «Иностранки» Дуда возглавил Российскую государственную библиотеку
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Директор «Иностранки» Дуда возглавил Российскую государственную библиотеку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым назначил Вадима Дуду на должность гендиректора Российской государственной библиотеки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вадим Дуда занимал пост руководителя Библиотеки иностранной литературы.
"Назначить Дуду Вадима Валерьевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» сроком на пять лет", — говорится в документе.
С 2016 года исполняющим обязанности РГБ был Владимир Гнездилов.
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