Москву отправили в «жопу мира»

Российская столица заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира, составленном международной консалтинговой компанией Reputation Institute. Он рассчитывается на основе анализа 12 000 других исследований и опросов, проведенных в странах «Большой восьмерки», сообщает РБК.

Лидерами рейтинга стали Токио, Сидней и Копенгаген, тогда как Москва расположилась на замыкающей список 56-й строке. Златоглавая уступила таким городам, как Каир, Мехико и Нью-Дели.

В основе рейтинга лежат три базовых критерия: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. При этом решающее значение имеют эффективные власти, поскольку именно они отвечают за создание привлекательной городской среды.