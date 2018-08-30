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Москву отправили в «жопу мира»
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Москву отправили в «жопу мира» 

Уралинформбюро + ещё 5 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Российская столица заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира, составленном международной консалтинговой компанией Reputation Institute. Он рассчитывается на основе анализа 12 000 других исследований и опросов, проведенных в странах «Большой восьмерки», сообщает РБК.
Лидерами рейтинга стали Токио, Сидней и Копенгаген, тогда как Москва расположилась на замыкающей список 56-й строке. Златоглавая уступила таким городам, как Каир, Мехико и Нью-Дели.
В основе рейтинга лежат три базовых критерия: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. При этом решающее значение имеют эффективные власти, поскольку именно они отвечают за создание привлекательной городской среды.
Интересно, что, несмотря на последнее место в списке, сами жители Москвы высоко оценили свой город. По словам авторов ТОПа, это нетипичная ситуация: обычно респонденты низко оценивают города в собственных странах. Исключениями являются Россия и Великобритания, передает "Уралинформбюро".
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