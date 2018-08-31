В Нижегородской области впервые наградили лучших производителей года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. / ТАСС /. В Нижегородской области наградили победителей первого конкурса «100 лучших товаров и услуг региона». Церемония прошла на традиционной Нижегородской ярмарке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Сегодня вручили награды победителям первого конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области». Это очень важный проект, привлекающий внимание к вопросам качества [продукции]. Лауреаты и номинанты — это проверенные производители, по праву заслуживающие доверия потребителей", — цитирует пресс-служба врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Посетив выставку участников, глава региона обратил внимание на то, что все представленные на прилавках товары имеют QR-код федерального проекта Национальной системы сертификации (НСС). Он напомнил, что нижегородские предприятия, подтвердившие соответствие своей продукции ГОСТу, должны наносить знак НСС на упаковку товара.

"Национальная система сертификации позволяет производителям подтвердить характеристики продукта в государственных лабораториях на соответствие ГОСТу. В области мы используем эту систему пока что при закупке продуктов в школы и больницы, но в дальнейшем будем продвигать и развивать эту систему", — добавил Никитин.

Конкурс «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» проводится по инициативе правительства региона. По его итогам составляется каталог, в котором отмечаются все компании, товары и услуги. В 2018 году в нем приняли участие почти 70 предприятий Нижегородской области.