В Нижегородской области выбрали «Сто лучших товаров и услуг»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости . Победителей ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» наградил глава региона Глеб Никитин , сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В конкурсе приняли участие 69 предприятий Нижегородской области, которые представили промышленные и продовольственные товары, а также различные услуги. По итогам конкурса вышел каталог, в котором отмечены все компании, товары и услуги, участвующие в конкурсе.

"Глава региона наградил победителей первого конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» и отметил, что это очень важный проект, привлекающий внимание и к вопросам качества, поскольку его лауреаты и номинанты — это проверенные производители, по праву заслуживающие доверия потребителей", — говорится в сообщении.

Перед началом церемонии награждения глава региона вместе с членами комиссии по качеству Нижегородской области посетил выставку продукции пищевых предприятий — участников конкурса. На ней, в частности, были представлены товары, маркированные специальным QR-кодом — знаком федерального проекта Национальной системы сертификации (НСС), уточнили в пресс-службе.

Программа стартовала в мае 2017 года. Нижегородская область вошла в НСС в числе пилотных регионов. Нижегородские предприятия, подтвердившие соответствие своей продукции ГОСТу, уже начинают наносить знак НСС на упаковку товара.

"Пищевая продукция уже долгие годы не подлежит обязательной сертификации. Если вы видите продукт с определенными характеристиками, то верить им можно только на основании заверений производителя. Национальная система сертификации позволяет подтвердить эти характеристики в государственных лабораториях на соответствие ГОСТу. Она уже используется при осуществлении государственных и муниципальных закупок, например, при закупке продуктов в школы и больницы. Мы должны быть уверены в качестве питания, которое получают дети и пациенты учреждений здравоохранения", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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