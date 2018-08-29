Ещё
Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев поручил ликвидировать дефицит мест в яслях к 2021 году 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Глава правительства провел в среду совещание для проверки готовности регионов к новому учебному году. Констатировано, что за небольшим исключением образовательные учреждения обеспечены всем, чтобы в День знаний принять учащихся. «В этом году в нашей стране будет учиться более 15 миллионов школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы», — подчеркнул глава правительства. Об этом в ходе рабочих встречах заверяли и губернаторы: куда-то закупали новую мебель, где-то обновляли спортивные залы и пищеблоки, улучшали оснащение классов.
В то же время в двух субъектах Федерации обнаружился дефицит бесплатных учебников. Это, уточнила министр просвещения Ольга Васильева, Новгородская область и Дагестан. Глава правительства нашел элементарное решение проблемы: «Из резервного фонда просто возьмем и поможем».
Подготовка к учебному году шла и на более капитальном уровне. По всей стране развернута программа создания новых учебных мест. В сентябре двери откроют 67 новых школ. «До конца года начнут работу еще 119 школ, появятся около 100 тысяч дополнительных мест в школах, но темпы сбавлять здесь нельзя», — указал премьер-министр.
Аналогичной работой правительства занимается и в части потребностей стране в ясельных группах. Но для этой программы Дмитрий Медведев установил предельно конкретные сроки. «Полностью решить проблему нужно к 2021 году», — заявил он в ходе совещания.
Российская Газета: последние новости
Тысячи пчел атаковали центр Манхэттена Демократы США выдвинут кандидата в президенты по новым правилам Китайская компартия попросила верующих покинуть ее ряды
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Что стало с Липницкой
«С такими бедрами она нам не нужна»
Отказала России
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России429
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
06:01
«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе
Фигурное катание
00:58
Жена Погребняка поразила неожиданным решением
Футбол
00:44
«С такими бедрами она нам не нужна»
Биатлон
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение